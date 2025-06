Terrasini torna Un mare di libri | al festival letterario estivo gli autori Terranova Auci e Bolzoni

Terra di mare e di storie, Terrasini torna a incantare con la decima edizione di "Un mare di libri", il festival letterario estivo che trasforma Torre Alba in un angolo di paradiso dedicato alle parole. Autori come Terranova, Auci e Bolzoni si preparano a condividere il loro talento, regalando al pubblico incontri unici e riflessioni profonde. Un’occasione imperdibile per lasciarsi coinvolgere dall’arte della narrazione e scoprire nuove prospettive, rendendo questa estate ancora più indimenticabile.

L'estate a Terrasini si colora di parole, storie e riflessioni con la decima edizione di "Un mare di libri", il festival letterario che ogni anno porta grandi nomi della narrativa e del giornalismo nazionale nella suggestiva cornice di Torre Alba. Sotto la direzione di Franco Cascio, la rassegna. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

