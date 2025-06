Terni sospesa attività di frutta ed ortaggi per utilizzo di lavoratori in ‘nero’ Sanzionato anche un locale di Amelia

Terni si accende di attenzione e sicurezza: i carabinieri, insieme al nucleo ispettorato del lavoro, hanno effettuato controlli mirati in esercizi commerciali di frutta e ortaggi, sanzionando un locale ad Amelia per irregolarità lavorative. Un intervento deciso contro l’intermediazione illecita e lo sfruttamento, dimostrando come la legalità sia una priorità per la tutela dei lavoratori e il benessere della comunità.

I carabinieri di Terni e provincia hanno eseguito una serie di controlli straordinari su determinati esercizi commerciali, finalizzati al contrasto dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento lavorativo. Ad attivarsi i militari del nucleo ispettorato del lavoro, unitamente a personale del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - sospesa - attività - frutta

Lavoratori in nero a Terni ed Amelia: sospese due attività; A Terni e Amelia lavoratori in nero in una pasticceria, un autolavaggio e un rivenditore di frutta e verdura: sospese le attività e multe per un totale di 14.500 euro; Lavoro nero a Terni e Amelia: sospensioni e sanzioni dopo i controlli.