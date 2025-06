Terni inciviltà e degrado al parcheggio del Campo Scuola Casagrande | interviene la Polizia locale GALLERIA FOTOGRAFICA

A Terni, l’inciviltà e il degrado si fanno strada nel parcheggio del Campo Scuola Casagrande, dove rifiuti abbandonati minano la bellezza dell’area verde. La situazione, ormai critica, ha spinto la polizia locale ad intervenire prontamente. È fondamentale sensibilizzare la comunità sull’importanza di rispettare l’ambiente per preservare il nostro patrimonio naturale e garantire un futuro più pulito e civile. Solo attraverso l’impegno di tutti possiamo invertire questa tendenza e restituire dignità a luoghi così preziosi.

Da diversi giorni a Terni, in un’area verde del parcheggio del Campo Scuola a 'Largo Veterani dello Sport', lungo via Prati, sono stati abbandonati in modo irregolare rifiuti di ogni tipo: vestiti, borse e apparecchiature elettroniche, tra cui tre televisori, oggetti che vanno differenziati in. 🔗 Leggi su Ternitoday.it