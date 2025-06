Ternana verso il terzo passaggio di proprietà in tre anni | scenari e preoccupazioni per l’imminente

La Ternana si prepara a un nuovo, incerto capitolo della sua storia, con i tifosi già in fibrillazione e il cuore diviso tra speranza e preoccupazione. Dopo il sogno sfumato della promozione, l'annuncio di un possibile terzo passaggio di proprietà in soli tre anni riaccende le emozioni e le discussioni intorno alla squadra. Quali scenari si profilano all'orizzonte? La passione rossoverde è pronta a scrivere un nuovo capitolo, ma quali saranno le sue prossime mosse?

