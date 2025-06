Termopolio 2025 | Atripalda inaugura la terza edizione con una risposta partecipata

La prima serata di Termopolio 2025 ad Atripalda ha mostrato un entusiasmo contagioso, con una partecipazione record che ha animato il cuore del centro storico. Questo appuntamento, giunto alla sua terza edizione, si conferma come un punto di riferimento culturale e sociale per la comunità , offrendo un ricco ventaglio di iniziative. L’evento continuerà fino al 29 giugno, promettendo altre emozioni e scoperte da non perdere.

La terza edizione di Termopolio ha preso avvio con un’affluenza significativa di pubblico, confermando l’interesse suscitato dalla rassegna culturale nel centro storico di Atripalda. L’evento, inaugurato venerdì scorso, proseguirĂ fino a domenica 29 giugno. La prima serata ha evidenziato come. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: termopolio - atripalda - terza - edizione

Termopolio, tre giorni di gusto e festa nel cuore di Atripalda - un'atmosfera di allegria e scoperta. Termopolio trasforma Atripalda in un palcoscenico di emozioni, dove ogni angolo svela un pezzo di cultura e tradizione, invitando tutti a vivere un’esperienza indimenticabile tra gusto e divertimento.

Dal 27 al 29 giugno il centro storico di Atripalda ospiterà la terza edizione di Termopolio, rassegna dedicata al cibo e alle arti di strada - fortemente voluta e promossa dall’amministrazione comunale - che nasce da un'idea semplice e profonda: riconnettere la Vai su Facebook

Termopolio ad Atripalda: voci, sapori, musica e incontri; Termopolio 2025: ad Atripalda il gusto si fa storia e rivive nel centro storico; Atripalda riscopre il suo spirito conviviale | torna Termopolio festa nel cuore della cittĂ antica.

Termopolio 2025: ad Atripalda il gusto si fa storia e rivive nel centro storico - Dal 27 al 29 giugno il centro storico di Atripalda ospiterà la terza edizione di Termopolio, rassegna dedicata al cibo e alle arti di strada – fortemente voluta e promossa dall’amministrazione comunal ... Come scrive irpinianews.it

Atripalda riscopre il suo spirito conviviale: dal 27 al 29 giugno torna Termopolio, - Nel fine settimana del 27, 28 e 29 giugno il centro storico di Atripalda ospiterà la terza edizione di Termopolio, una festa urbana pensata per restituire vitalità, relazioni e senso di comunità ai lu ... Segnala irpinianews.it