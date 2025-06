Teotino | Esposito ricorda Toni! Il Mondiale sta facendo bene all’Inter

Gianfranco Teotino, ospite su Sky Sport, analizza il momento positivo dell’Inter nel contesto mondiale per club, sottolineando come la squadra abbia saputo rinascere dopo il dispiacere della finale di Champions. Ricordando Pio Esposito, che gli fa pensare a Luca Toni, Teotino evidenzia come l’esperienza internazionale stia portando benefici alla formazione nerazzurra. E proprio questa crescita promette grandi sorprese per il futuro.

Teotino parla di Esposito, che gli ricorda Luca Toni. Poi si esprime anche sul Mondiale per Club e sull’esperienza che sta facendo l’Inter. MONDIALE POSITIVO – Su Sky Sport, Gianfranco Teotino ritiene positivo questo Mondiale per l’Inter dopo il clamoroso dramma sportivo della finale di Champions League: « Questo Mondiale per Club sta facendo bene all’Inter. Abbiamo visto una squadra rigenerata, questo ragazzo, Pio Esposito, che sembra avere qualità fisiche e tecniche importanti, ricorda Luca Toni giovane, ci sono aspetti interessanti. In Italia un 2005 è giovane, altrove già sarebbe titolare. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Teotino: «Esposito ricorda Toni! Il Mondiale sta facendo bene all’Inter»

