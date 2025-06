Tentato omicidio a Savona 24enne accoltella un ragazzo alla schiena per futili motivi di gelosia

Una tranquilla giornata a Savona si è trasformata in scena di violenza, quando un giovane di 24 anni ha aggredito un coetaneo con un coltello, scaturendo da motivi futili legati alla gelosia. L'aggressione avvenuta in Piazza Mameli ha portato all'immediata denuncia per tentato omicidio, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nel cuore della città. È un episodio che scuote la comunità e invita a riflettere sulle conseguenze di emozioni incontrollate.

Un ventiquattrenne denunciato per tentato omicidio a Piazza Mameli: accoltella un coetaneo dopo un litigio per futili motivi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Tentato omicidio a Savona, 24enne accoltella un ragazzo alla schiena per futili motivi di gelosia

In questa notizia si parla di: tentato - omicidio - accoltella - futili

Tentato omicidio a colpi di accetta, 31enne patteggia cinque anni - Una sera di settembre nel cuore di Niviano di Rivergaro si è trasformata in un incubo per una tragica aggressione con accetta.

Tentato omicidio a Savona, 24enne accoltella un ragazzo alla schiena per futili motivi di gelosia; Accoltella due parenti dopo una lite in casa, arrestato; Accoltella il benzinaio per futili motivi: 19enne accusato di tentato omicidio.

Tentato omicidio in stazione a Gallarate: arresto e dettagli - Accoltellamento a Gallarate: fermato l’aggressore Gallarate (VA), 27 giugno 2025 – Un giovane è stato accoltellato nei pressi della stazione ferroviaria di Gallarate. Segnala youreporter.it

Gallarate, il video dell’aggressione choc: accoltella un ragazzo alla stazione e fugge sul monopattino - Un giovane è stato fermato a Gallarate per tentato omicidio dopo aver aggredito un connazionale con un coltello nei pressi della stazione. Secondo virgilio.it