Tentanto furto in tabacchi | beccati in flagrante dai Carabinieri

In un susseguirsi di interventi tempestivi, i Carabinieri di Avellino hanno colto sul fatto tentativi di furto in tabacchi, rafforzando la loro presenza sul territorio. Questa intensa attività preventiva, promossa dal Prefetto e coordinata dalla compagnia locale, dimostra come la sicurezza sia una priorità assoluta. Scopriamo insieme come queste operazioni contribuiscono a mantenere l’ordine e la tranquillità nella nostra comunità .

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, nel proseguire la costante azione di controllo del territorio promossa dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, ha intensificato, in questi ultimi giorni, la propria azione di prevenzione e contrasto alla criminalità predatoria. Sulla base di tali disposizioni, la Compagnia di Avellino ha coordinato mirate azioni preventive nel capoluogo irpino e nella città del Sabato, disponendo l'impiego di diversi equipaggi. I controlli, tuttora in corso, svolti sia di giorno che di notte, hanno interessato le aree urbane e periferiche del territorio di competenza.

