Tentano di convertire i partecipanti al Budapest Pride con croce e Bibbia | Pentitevi Allontanati due attivisti ultra cristiani – Il video

Due attivisti ultra cristiani provenienti dai Paesi Bassi hanno cercato di disturbare il Budapest Pride, manifestando con croci e Bibbie per condannare i diritti LGBTQIA+. Posizionati ai margini del corteo, hanno urlato slogan come «Pentitevi!», tentando di convincere i partecipanti a cambiare rotta. La loro presenza ha scatenato reazioni contrastanti, sollevando ancora una volta il tema della libertà di espressione e del rispetto reciproco in un contesto di grande convivialità e lotta per i diritti umani.

Due attivisti ultra cristiani, arrivati dai Paesi Bassi, hanno tentato di disturbare il Budapest Pride manifestando contro la parata per i diritti Lgbtqia+ con slogan religiosi e simboli cristiani. Posizionati ai margini del corteo, uno impugnava una croce di Lorena, l’altro una Bibbia, mentre gridavano frasi come «Pentitevi! State sprecando la vostra vita» rivolgendosi ai partecipanti. Entrambi si sono definiti semplici cristiani normali, giustificando la loro protesta come parte della loro fede. «Se non capisci che l’omosessualità è contro i valori cristiani, non sarai mai un cristiano», ha dichiarato uno dei due a LaPresse. 🔗 Leggi su Open.online

