Tensione in centro residenti segnalano uomo con un coltello | interviene la polizia

Momenti di grande tensione nel cuore di Foggia, dove cittadini insospettiti hanno segnalato la presenza di un uomo armato di coltello. Immediato l'intervento della Polizia, che ha fermato il sospetto in Corso Vittorio Emanuele, garantendo la sicurezza dei residenti. La pronta reazione delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta l’importanza di una vigilanza vigile e tempestiva nelle nostre città.

Momenti di tensione nelle vie del centro di Foggia, dove un uomo è stato fermato dagli uomini della Polizia. L'intervento delle forze dell'ordine è giunto in Corso Vittorio Emanuele, dopo che alcuni cittadini avevano segnalato la possibile presenza di un uomo in possesso di un coltello. Non. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

