tensione durante il presidio schiaffeggiata sindacalista

La tensione esplode durante il presidio dei Cobas, quando una schiaffeggiata sindacalista ha fatto scattare l’indignazione tra i presenti. La protesta, iniziata giovedì e proseguita anche ieri con lo sciopero nei pressi di via Tevere, mira a difendere i diritti dei lavoratori dell’azienda Li Bassi group. Questa mobilitazione, parte degli StrikeDays, rappresenta un grido forte per il rispetto e la dignità sul lavoro. Ma cosa accadrà nelle prossime giornate?

E’ proseguito anche ieri il presidio sindacale con lo sciopero dei Sudd Cobas in via Tevere, a sostegno dei lavoratori dell’azienda di produzione capi d’abbigliamento anche per conto terzi Li Bassi group. Una manifestazione a oltranza, iniziata nella mattinata di giovedì, che fa parte degli StrikeDays, ossia giornate di mobilitazione per i diritti dei lavoratori che i Cobas, con gazebi e picchetti, organizzano presso le piccole imprese soprattutto di confezioni che contano intorno ai quindici dipendenti. Manifestazioni che hanno già visto lavoratori di decine di aziende del distretto tessile, che da Prato si estende sulla provincia di Pistoia, scioperare per orari di lavoro di otto ore per cinque giorni la settimana e contratti stabili e regolari. 🔗 Leggi su Lanazione.it