tensione a belgrado scontri tra manifestanti e polizia

Tensione in serata a Belgrado dove, al termine della grande manifestazione antigovernativa indetta dagli studenti nel centro della capitale, gruppi di dimostranti hanno cercato di raggiungere il parco Pionirski dove da marzo sono accampati gli studenti contrari al movimento di protesta. In tale parco si è svolta una contro-manifestazione a sostegno del governo e degli studenti che chiedono di poter tornare nelle loro facoltà occupate. Incidenti sono in corso tra manifestanti e polizia, schierata con massicci cordoni di agenti in assetto antisommossa, che impediscono ai manifestanti antigovernativi di raggiungere il parco Pionirski.