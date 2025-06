Tennistavolo | definite le finali del WTT Contender 2025 e la vittoria nel misto

A Zagabria, il WTT Contender 2025 ha regalato momenti di grande emozione e suspense, definendo le finali dei singolari e la tanto attesa vittoria nel misto. Nell'ultimo atto maschile, domani si sfideranno Tomokazu Harimoto e Chen Yuanyu, mentre nel femminile si delineano le protagoniste che daranno spettacolo. La giornata di oggi ha scritto un altro capitolo importante di questa entusiasmante manifestazione, lasciando il pubblico...

A Zagabria un’altra importantissima giornata del WTT Contender 2025 è andata in archivio. Ecco come sono andate le cose nei vari tabelloni sui tavoli croati. Singolari La finale maschile vedrà domani l’uno contro l’altro il giapponese Tomokazu Harimoto (testa di serie numero 1) e il cinese Chen Yuanyu (testa di serie numero). Entrambi hanno battuto i rispettivi avversari: il francese Gauzy e il coreano An. Al femminile ultimo atto in programma fra la cinese Shi Xunyao, 3-2 alla giapponese Nagasaki, e la nipponica Satsuki Odo (testa di serie numero 2), 3-2 alla cinese Liu. Doppi La notizia più importante arriva dal doppio misto: i favoritissimi coreani Lim e Shin si sono infatti aggiudicati il torneo con il netto parziale di 3-0 nella finalissima contro i cinesi Huang e Chen. 🔗 Leggi su Oasport.it