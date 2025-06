Tennis Sinner | Panichi e Badio via? Nulla di eclatante

Jannik Sinner commenta la recente rottura con il suo team, sottolineando che si tratta di decisioni naturali nel percorso sportivo. La collaborazione con Panichi e Badio, conclusa senza clamore, rappresenta un passo verso nuove sfide e obiettivi. In un mondo dove i cambiamenti sono inevitabili, Sinner si prepara a scrivere il prossimo capitolo della sua carriera, con determinazione e un occhio rivolto al futuro.

Roma, 28 giu. (askanews) – “Non è successo nulla di eclatante. Sono cose che capitano nello sport. A volte bisogna prendere strade differenti come ho fatto io”. Così Jannik Sinner commenta la decisione di aver interrotto la collaborazione con il preparatore atletico Panichi e il fisioterapista Badio. “Non c’è una ragione specifica. Abbiamo fatto un grande lavoro assieme, la finale del Roland Garros è stato un traguardo eccezionale, raggiunto grazie a tutta la squadra. Ma ho deciso di fare qualcosa differente. Al momento non abbiamo pensato a sostituti, non è il periodo adatto. Capisco che il timing sia stato strano ma avendo lavorato molto prima non subirò ora le conseguenze di questa decisione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: panichi - sinner - badio - eclatante

Sinner ‘sconfitto’ al Roland Garros, vince il preparatore Panichi e punizione per Jannik – Video - Jannik Sinner, dopo la sconfitta al Roland Garros, si ritrova a fare push up come 'punizione' insieme al suo team.

Jannik Sinner: “Separazione da Panichi e Badio? Nulla di eclatante, cerco persone oneste. Pronto per Wimbledon” - Vai su X

Lo sapevamo già che i francesi non ci possono vedere ma dover sopportare i cronisti che supportano Alcaraz e non Musetti o Djokovic e non Sinner (abito in Francia e la Rai non trasmette le partite di tennis) mi sta facendo diventare matta. In più ad ogni vittori Vai su Facebook

“Nulla di eclatante, era una cosa decisa da tempo”: il commento di Sinner sull’addio a…; Sinner verso Wimbledon: Panichi e Badio? Separazione decisa da tempo; Sinner torna sull’addio a Panichi e Badio: «Niente di eclatante, a volte si prendono strade differenti.

Sinner: "Panichi e Badio? A volte si prendono strade diverse, niente di eclatante" - Jannik Sinner si avvicina a Wimbledon 2025 e in conferenza stampa racconta la sua preparazione allo Slam inglese. Lo riporta msn.com

“Nulla di eclatante, era una cosa decisa da tempo”: il commento di Sinner sull’addio a Panichi e Badio - Durante la conferenza stampa di Wimbledon, Jannik Sinner ha definito così la scelta di interrompere il suo rapporto con il preparatore atletico Panichi e il fisioterapi ... Da ilfattoquotidiano.it