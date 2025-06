Tennis Scuola Sat campi inaugurati al Cus Ferrara

Benvenuti al nuovo inizio di tennis al Cus Ferrara! Con i campi inaugurati e la scuola SAT che riparte in anticipo, il nostro centro si conferma come punto di riferimento per appassionati e professionisti. Sotto la guida dei maestri nazionali Filippo Luti e Andrea Remy, e supportati da laureati in scienze motorie e tecnici federali, puntiamo a far crescere il movimento tennistico locale e a trasformare ogni lezione in un'esperienza di successo e passione.

Il Cus Ferrara riorganizza la sezione tennis e riparte in anticipo sui tempi canonici con la scuola SAT sotto la direzione dei maestri nazionali della Federazione Filippo Luti e Andrea Remy, maestri di alto spessore e professionalitĂ conosciuti per le loro grandi doti tecniche e comunicative da oltre 25 anni. Per incrementare il movimento saranno affiancati da laureati in scienze motorie del nostro ateneo e tecnici federali, che faranno della scuola SAT cussina il punto di forza del tennis giovanile di Ferrara. Tutto questo con l’obiettivo dichiarato di accogliere, oltre ai giovani allievi, anche le famiglie che vorranno avvicinarsi alle attivitĂ del Cus Ferrara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennis. Scuola Sat, campi inaugurati al Cus Ferrara

