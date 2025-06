Temperature ancora più in alto | settimana rovente in arrivo Giuliacci | dove i picchi

tempeste improvvise e grandinate, che potranno colpire diverse regioni italiane. Prepariamoci a una settimana di temperature record e condizioni meteorologiche imprevedibili, dove il caldo africano continuerà a dominare la scena, rendendo indispensabile attenzione e prudenza per affrontare questa ondata di caldo intenso.

L'anticiclone africano domina la scena e l'Italia è nella morsa del caldo. Possibile che il termometro torni presto a registrare valori più bassi? Secondo il team del colonnello Mario Giuliacci, no. Al contrario, le città saranno bollenti anche la prossima settimana, quando le temperature andranno "ancora più in alto". Non vanno sottovalutati, tuttavia, i temporali. "Nonostante il sole e il caldo, avremo eventi violenti accompagnati da grandine", si legge su meteogiuliacci.it. A partire dalla giornata di lunedì 30 giugno, "una massa d'aria molto calda proveniente dalle zone interne del Marocco e dell'Algeria verrà diretta dall'anticiclone africano sull'Europa meridionale", scrivono gli esperti. 🔗 Leggi su Iltempo.it