Telemarketing selvaggio e truffe telefoniche Scorza Privacy | Il nodo? I call center illegali

Il dilagare di telemarketing selvaggio e truffe telefoniche minaccia la privacy di milioni di cittadini italiani. La recente delibera dell’Agcom potrebbe rappresentare un passo avanti per contrastare il fenomeno, ma siamo davvero certi che possa eliminare le insidie create dagli call center illegali e dallo spoofing? Guido Scorza, avvocato e membro del Garante privacy, mette in dubbio l’efficacia delle nuove norme, sottolineando come spesso, dietro a una legge, si nascondano ancora più inganni.

Roma, 28 giugno 2025 - Guido Scorza, avvocato, componente del Garante privacy. La delibera dell’Agcom risolverĂ il problema del telemarketing selvaggio legato allo spoofing? Un sospiro, al telefono. “Fatta la legge, trovato l’inganno. Questo si dice da ben prima che fossimo investiti dalla rivoluzione tecnologica. E questo vale evidentemente ancora di piĂą, oggi. Non credo, per essere obiettivo, che questa delibera risolva il problema dello spoofing e neppure quello del telemarketing. Altrimenti creiamo di nuovo una falsa aspettativa”. Quindi sotto l’ombrellone i nostri cellulari continueranno a squillare per questo tipo di telefonate? “Intanto ricordiamo che la novitĂ si realizzerĂ in due tempi, ad agosto saranno bloccate le chiamate provenienti da falsi  numeri fissi, a novembre quelle dei cellulari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Telemarketing selvaggio e truffe telefoniche, Scorza (Privacy): “Il nodo? I call center illegali”

In questa notizia si parla di: selvaggio - scorza - privacy - telemarketing

Telemarketing selvaggio e truffe telefoniche, Scorza (Privacy): “Il nodo? I call center illegali”; Cli spoofing, cos’è e come difendersi. Lisei (FdI): “Italiani vessati, cosa chiedo nel mio emendamento”; Prigionieri del telemarketing: sei proposte di legge per mettere un freno. Ma l’assedio continua (truffe comprese).

Telemarketing selvaggio, Scorza: «Compagnie responsabili, una telefonata illecita non può sfociare in un contratto» - Domani - Scorza, se le compagnie energetiche non sono le autrici delle telefonate illecite allora perché le multate? Come scrive editorialedomani.it

Telemarketing selvaggio: truffe telefoniche, violazioni della privacy - Sempre lo stesso copione: agenti di vendita pronti a proporre contratti per energia, gas o telefonia. Riporta zonedombratv.it