Teheran sotto attacco all’alba esplosioni e contraerea in azione

Teheran si sveglia sotto un fragoroso attacco, con esplosioni e contraerea che scuotono la capitale all’alba. Le prime segnalazioni arrivano da Eslamshahr, mentre le sirene israeliane risuonano in risposta a un missile proveniente dallo Yemen. In un giorno già segnato dal lutto per i funerali di Stato di figure chiave, la tensione internazionale raggiunge nuovi punti critici, lasciando il mondo a chiedersi quanto questa crisi possa ancora intensificarsi.

Esplosioni all’alba, nel cielo già chiaro di Teheran. Le prime segnalazioni sono arrivate da Eslamshahr, zona a ovest della capitale iraniana. Pochi minuti dopo è partita la contraerea, mentre in diverse città israeliane suonavano le sirene d’allarme per un missile proveniente dallo Yemen. L’Iran si è svegliato in stato di allerta proprio nel giorno in cui erano previsti i funerali di Stato per oltre sessanta figure di spicco legate alla guerra con Israele. Il tempismo dell’attacco, se confermato, rafforza i sospetti su un nuovo raid mirato in un momento simbolicamente cruciale per il regime. Colpita un’area già bersaglio in passato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Teheran sotto attacco all’alba, esplosioni e contraerea in azione

