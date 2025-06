Teheran funerali di Stato per le vittime dei raid | torna lo slogan Morte all’America Trump | Ho risparmiato Khamenei

Il cuore della tensione internazionale si infiamma nuovamente a Teheran, dove i funerali di stato per le vittime dei raid israeliani hanno trasformato le strade in un mare di bandiere e emozioni. Mentre lo slogan “morte all’America” riecheggia tra le folle, la città si prepara a un nuovo capitolo di un conflitto che scuote i pilastri del potere iraniano. L’eco di questa tragedia segna un punto di svolta in una guerra che minaccia di espandersi ben oltre i confini mediorientali.

Teheran si infiamma, e non per il caldo. Migliaia di iraniani hanno invaso le strade per scortare le bare, elevate a simbolo, interamente rivestite con la bandiera della Repubblica islamica. Dentro, i corpi di almeno sessanta tra alti ufficiali delle Guardie rivoluzionarie e scienziati del programma nucleare – il vero potere dietro gli ayatollah – uccisi nei raid israeliani dell’ormai ribattezzata “guerra dei dodici giorni”. Il cuore della capitale si è fatto così corteo: da piazza Enghelab ad Azadi, undici chilometri di dolore e rabbia, scanditi da slogan che riportano l’orologio della storia agli anni della rivoluzione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Teheran, funerali di Stato per le vittime dei raid: torna lo slogan “Morte all’America”. Trump: “Ho risparmiato Khamenei”

In questa notizia si parla di: teheran - funerali - stato - vittime

Guerra Israele-Iran in diretta: esplosioni udite a Teheran, attivata contraerea. Folla ai funerali di militari e scienziati uccisi nei raid - La tensione tra Israele e Iran raggiunge nuovi livelli: esplosioni udite a Teheran e attivazione della contraerea segnano un giorno cruciale nel 16° giorno di conflitto.

Teheran, funerali di Stato per le vittime dei raid: torna lo slogan “Morte all’America”. Trump: “Ho risparmiato Khamenei” Vai su X

Inizia tra poco a Budapest il pride dove sono presenti molti leader dell’opposizione italiana Grande folla a Teheran per i funerali delle 60 persone uccise durante i raid israeliani Per l'edizione completa del @Tg3 tradotto in #LIS e per tutte le altre edizioni in Lin Vai su Facebook

Folla ai funerali di Stato a Teheran per le vittime della guerra. 'A morte Israele, a morte l'America'; Teheran, migliaia ai funerali delle vittime dell'Idf, e torna lo slogan a morte l'America! - Pentagono: Non usate bombe Mop a Isfahan perché sito troppo profondo; A Teheran folla per i funerali di Stato per le 'vittime di Israele'. Esplosioni in città .

Funerali di Stato in Iran per le vittime della guerra dei 12 giorni contro Israele: in migliaia in piazza a Teheran - Si sono tenuti a Teheran i funerali di Stato delle vittime di quella che è stata nominata la "guerra dei 12 giorni" contro Israele. dire.it scrive

Folla ai funerali di Stato per le vittime della 'guerra dei 12 giorni'. Presente il presidente iraniano Pezeshkian - Attivata la contraerea nella capitale iraniana poco prima dell'inizio dei funerali per le 60 vittime della guerra, tra cui comandanti militari e scienziati nucleari. Da ansa.it