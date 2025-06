Teheran folla oceanica ai funerali dei generali Spiragli per la tregua a Gaza

Nel cuore di Teheran, una folla oceanica si è radunata per i funerali dei generali e scienziati nucleari uccisi, testimoniando il forte senso di unità e determinazione del Paese. Tra le strade di Azadi, le urla di “Morte all'America” e “Morte a Israele” echeggiano come un richiamo alla lotta e alla resistenza. La scena si prospetta come un possibile spiraglio di tregua a Gaza, aprendo nuovi scenari geopolitici.

Centinaia di migliaia di persone hanno affollato le strade del centro di Teheran per partecipare ai funerali del capo della Guardia Rivoluzionaria, Hossein Salami, e di altri alti comandanti e scienziati nucleari uccisi durante la 'guerra dei 12 giorni' con Israele. Le bare sono state trasportate su camion lungo Azadi Street, mentre la folla scandiva slogan come “Morte all'America” e “Morte a Israele". Presenti alle esequie anche il generale Esmail Qaani, capo della Forza Quds, e il generale Ali Shamkhani, consigliere di Ali Khamenei. Su entrambi si erano alzate voci relative a un presunto decesso che non era mai stato confermato da Teheran. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Teheran, folla oceanica ai funerali dei generali. Spiragli per la tregua a Gaza

In questa notizia si parla di: teheran - folla - funerali - oceanica

Trump e l'Iran: Israele sta vincendo. Teheran: colloqui ma avanti con l'uranio arricchito. A Gaza spari sulla folla: 35 morti - In un panorama globale in rapido fermento, Trump gioca il suo ruolo tra tensioni e crisi: mentre Teheran e Israele si confrontano sui negoziati e l'uranio arricchito, Gaza diventa teatro di violenza con 35 vittime tra la folla.

Folla oceanica ai funerali dei generali a Teheran: “A morte Israele, a morte l’America!” Vai su X

Folla a Teheran per i funerali dei generali e degli scienziati uccisi negli attacchi israeliani Vai su Facebook

Folla ai funerali di Stato a Teheran per le vittime della guerra. 'A morte Israele, a morte l'America'; A Teheran folla per i funerali di Stato per le 'vittime di Israele'. Esplosioni in città; Migliaia in piazza ai funerali dei generali a Teheran: “A morte Israele, a morte l’America!”.

Folla oceanica ai funerali dei generali a Teheran: “A morte Israele, a morte l’America!” - In Iran la cerimonia per i “martiri del potere”, 60 vittime tra comandanti, scienziati e civili uccisi nella guerra di 12 giorni con Israele ... Scrive repubblica.it

Teheran, folla ai funerali dei generali. Spiragli per la tregua a Gaza - Centinaia di migliaia di persone hanno affollato le strade del centro di Teheran per partecipare ai funerali del capo della Guardia Rivoluzionaria, ... Segnala iltempo.it