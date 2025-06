Tecnologia in classe? Il Ministero investe 2 miliardi per la formazione e 800mila docenti su Scuola Futura e rassicura | Non si tratta di proibizione ma di educazione

In un contesto di forte dibattito sulla tecnologia in aula, il Ministero dell'Istruzione annuncia un investimento di 2 miliardi per la formazione di 800mila docenti, promuovendo il progetto "Scuola Futura". La direzione è chiara: non si tratta di proibire l'uso della tecnologia, ma di educare al suo utilizzo consapevole e responsabile. Un passo deciso verso una scuola moderna e inclusiva, che mira a preparare gli studenti alle sfide del domani.

A seguito di un dibattito acceso e di articoli di stampa che sollevano dubbi sull'approccio del Ministero dell'Istruzione e del Merito verso l'utilizzo della tecnologia in classe, il Ministero ha voluto chiarire la sua posizione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

