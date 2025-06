Teatro dj e cene sotto le stelle al castello

Quest’estate, a Montegibbio, il castello si trasforma in un palcoscenico di emozioni e magia. Teatro, DJ set e cene sotto le stelle animano le sere, creando un’atmosfera unica e indimenticabile. Lo staff del Salotto Regina torna per il quarto anno consecutivo in questa cornice da sogno, regalando ai sassolesi un’esperienza diversa e coinvolgente. Preparatevi a vivere un’estate all’insegna di cultura, musica e convivialità tra mura storiche e cieli stellati.

"Vista l’eccezionalità del contesto, tanto bello quanto suggestivo, posso dire che fa tutto il Castello". In realtà, fanno molto anche loro, ovvero lo staff del Salotto Regina, che per il quarto anno sceglie la Corte del Castello di Montegibbio per proporre ai sassolesi, e non solo, un’estate diversa. Tra le mura del maniero estense la calura del centro cittadino, e segnatamente di viale XX Settembre, dove il ‘Salotto’ ha il suo quartier generale, è solo un’ipotesi, e tra le mura del castello, circondati dalle fortificazioni estensi e dal parco, ci si inventa un’estate fatta di cibo, ci mancherebbe, ma non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Teatro, dj e cene sotto le stelle al castello

