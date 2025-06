Tbs Crew e Fenice in rosso | cosa sta succedendo alle società di Chiara Ferragni

Tbs Crew e Fenice, le società di Chiara Ferragni, stanno attraversando un momento delicato, con un calo complessivo di 5,7 milioni. Tuttavia, questa battuta d’arresto non deve allarmare: il 2023 è stato un anno di grandi trasformazioni e di scelte strategiche, tra cui una pausa operativa mirata a rinnovare le priorità. Nel 2024, il gruppo ha in programma nuove iniziative e ripartenze che potrebbero rilanciare il suo successo.

Un periodo nero, anzi rosso, per le società di Chiara Ferragni: Tbs Crew e Fenice, i gruppi dell' imprenditrice, hanno registrato un crollo di 5,7 milioni totali (2,3 milioni per Tbs e 3,4 per Fenice). Il dato, in realtà, non è cosi allarmante, se si considera l'anno segnato da forti trasformazioni e, soprattutto, una scelta strategica di pausa operativa. Società di Chiara Ferragni in rosso: ecco perché. Questo perché nel 2024 il gruppo ha sospeso molte collaborazioni e iniziative, per capire la direzione ed evoluzione del mercato. In una nota si legge che per Fenice "il 2025 sarà l'anno in cui dovrebbero concretizzarsi le prime nuove opportunità, che avranno come obiettivo non solo il consolidamento ma anche una crescita del marchio".