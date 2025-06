Taylor Fritz conquista per la quarta volta Eastbourne Vittoria nel derby americano con Brooksby

Taylor Fritz si conferma protagonista del circuito, conquistando per la quarta volta Eastbourne e rafforzando la sua sicurezza in vista di Wimbledon. Con un’altra vittoria nel derby americano contro Brooksby, il talento statunitense si avvicina sempre più al grande appuntamento londinese, consolidando il suo prestigio e la sua posizione tra i top del tennis mondiale. Un risultato prestigioso che segna una tappa fondamentale nella sua carriera e aumenta le aspettative per il torneo inglese. Una finale tutta...

Taylor Fritz si avvicina nel migliore dei modi possibili a Wimbledon. Dopo il trionfo a Stoccarda, il tennista americano si prende anche il torneo di Eastbourne, mettendo il suo nome nell’albo d’oro per la quarta volta in carriera. Praticamente una seconda casa per lo statunitense, che ha anche raggiunto la doppia cifra di titoli vinti nel circuito ATP, visto che questo è il decimo in carriera per il numero cinque del mondo. Una finale tutta americana, visto che Fritz ha superato in due set il connazionale Jenson Brooksby con il punteggio di 7-5 6-1 in un’ora e ventisei minuti di gioco. Sicuramente una bella vittoria per Fritz, ma anche Brooksby può ritenersi soddisfatto, visto che il nativo di Sacramento sembra ormai essersi ritrovato visto che è la sua seconda finale negli ultimi due mesi, dopo quella vinta sulla terra di Houston sempre in un derby statunitense contro Frances Tiafoe. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Taylor Fritz conquista per la quarta volta Eastbourne. Vittoria nel derby americano con Brooksby

