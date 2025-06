Tassista non fa salire sull'auto due non vedenti a causa del cane guida | licenza sospesa per 30 giorni

In un episodio che mette in luce l’importanza del rispetto e dell’inclusione, un tassista di Milano ha visto sospesa la propria licenza per un mese dopo aver rifiutato di far salire due non vedenti e il loro cane guida. Questo caso accende i riflettori sulla tutela dei diritti delle persone con disabilità. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda e i messaggi che essa ci lascia.

A Milano è stata sospesa la licenza per un mese a un tassista che non avrebbe fatto salire sulla sua automobile due non vedenti e il suo cane guida. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: tassista - salire - vedenti - cane

Fiumicino, taxi nega corsa a due non vedenti: 'Il cane guida no'; Lasciati a piedi (con i cani guida) da taxi e ncc, la rabbia dei non vedenti di Roma; Il cane guida non può salire: tassista lascia a piedi una coppia di non vedenti.

Tassista si rifiuta di far salire il cane guida di un non vedente: licenza sospesa per 30 giorni - Il tentativo dell’autista di fare ricorso gerarchico per annullare il provvedimento fallisce. Come scrive msn.com

Tassista si rifiuta di far salire in auto il cane guida - MSN - In un’epoca in cui si parla sempre più di inclusività, non possiamo ignorare le difficoltà che le persone non vedenti affrontano quotidianamente. Scrive msn.com