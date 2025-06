Tassa minima sulle multinazionali il G7 cede e si inchina a Trump | i gruppi Usa saranno esentati

Il G7 cede alle pressioni e si inchina di fronte alle multinazionali americane, esentando le grandi aziende statunitensi dalla nuova tassa minima globale del 15%. Dopo mesi di trattative, il segretario al Tesoro USA Scott Bessent annuncia un accordo che favorisce i giganti tech e le imprese d’oltreoceano, lasciando molte scappatoie aperte. Una mossa che solleva numerosi interrogativi sul futuro della tassazione internazionale e sulla lotta alle discriminazioni fiscali.

Come da attese la tassa minima globale del 15% sulle multinazionali, già depotenziata da molte scappatoie, ora diventa un colabrodo. Ieri il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent ha infatti annunciato che “dopo mesi di discussioni produttive” i Paesi del G7 hanno trovato un accordo che di fatto esenta i gruppi statunitensi, Big tech comprese. Tradotto: Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia e Regno Unito hanno capitolato. Chi ha sede negli Stati Uniti non sarà soggetto al cosiddetto “ secondo pilastro ” della riforma globale della tassazione, concordato in sede Ocse nel 2021 da oltre 140 Stati per tentare di mettere un freno alla concorrenza fiscale al ribasso tra governi interessati ad attirare sul proprio territorio le sedi dei colossi tech e non solo e applicato nella Ue dal gennaio 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it