Tassa minima globale al G7 trovano l’intesa con esenzioni agli Usa Giorgetti | Un compromesso onorevole

Il G7 ha finalmente raggiunto un accordo sulla tassa minima globale, con esenzioni che favoriscono gli Stati Uniti. Un compromesso definito “onorevole” da Giorgetti, mentre Donald Trump e le big tech americane festeggiano un successo strategico. Tuttavia, dietro questa apparente vittoria si celano questioni delicate che potrebbero influenzare gli equilibri economici internazionali. Ma cosa significa davvero questa intesa per il futuro delle multinazionali e dei governi?

Donald Trump, insieme alle big tech Usa, mette a segno un altro punto. Le sette maggiori economie al mondo hanno raggiunto l'intesa per evitare che le più grande aziende a stelle e strisce paghino più tasse all'estero. Una mossa accolta (ovviamente) con favore da Washington ed altri Paesi ma, perché c'è un ma, che potrebbe.

