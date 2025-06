Tasmania il buco di bilancio fa cadere il governo

In Tasmania, una crisi finanziaria senza precedenti ha portato alla caduta del governo, scatenando tensioni politiche e incertezza. Con un deficit allarmante e una mozione di sfiducia approvata, i cittadini si preparano alle elezioni del 19 luglio per ridisegnare il futuro dello Stato insulare. La situazione mette in discussione la stabilità politica e solleva interrogativi sulla gestione dei fondi pubblici, lasciando tutti con un’unica domanda: quale sarà il prossimo capitolo della Tasmania?

Problemi di bilancio pubblico e conseguente crisi politica per la Tasmania, Stato insulare dell'Australia. Con un deficit tremendo e una mozione di sfiducia che ha fatto cadere il governo locale, i tasmaniani si preparano alle elezioni del 19 luglio per rinnovare la Camera dei Rappresentanti. Mozione di sfiducia. Alla fine di maggio il governo ha pubblicato il bilancio statale. I conti pesantemente in rosso hanno spinto Dean Winter, il leader Labor dell'opposizione, a presentare una mozione di sfiducia che ha avuto l'appoggio di vari partiti e di deputati indipendenti. Il voto parlamentare del 5 giugno ha decretato la caduta del governo Liberal di Jeremy Rockliff, primo ministro dal 2022.

In questa notizia si parla di: tasmania - bilancio - cadere - governo

