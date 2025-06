Tartarughe tra gli ombrelloni scoperti altri due nidi nella notte Scatta la protezione delle uova

In un’incantevole notte sulla spiaggia apuana, tra gli ombrelloni ancora aperti, sono stati scoperti due nuovi nidi di tartaruga marina, portando a tre il totale nella nostra zona. È un segnale di speranza e un richiamo alla tutela di queste preziose creature. Con l’intervento di volontari e autorità, si rafforza l’impegno per proteggere i nidi e garantire un futuro a queste meravigliose specie.

Massa, 28 giugno 2025 – E siamo a tre. L’altra notte sono stati individuati sulla spiaggia apuana altri due nidi di tartaruga marina. Il primo al Bagno Milano, a Marina di Massa, il secondo al confine tra i bagni Orizzonte e Tropicana a Poveromo. La scoperta è stata fatta nella notte, intorno alle 3, dai volontari del Wwf e di Life Turtlenest che monitorano da settimane la nostra spiaggia. Sono stati avvisati la Capitaneria di porto e l’Arpat, oltre naturalmente ai gestori e ai bagnini degli stabilimenti balneari coinvolti. I volontari, per l’esperienza maturata, hanno subito capito che si trattava di nidificazioni, confermate dopo poco da scavi esplorativi effettuato dai biologi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tartarughe tra gli ombrelloni, scoperti altri due nidi nella notte. Scatta la protezione delle uova

