Tartaruga depone le uova sulla spiaggia Pietra Calante a Sestri Levante

Un evento straordinario ha preso vita sulle coste di Sestri Levante: una tartaruga marina Caretta Caretta si è arrampicata sulla spiaggia di Pietra Calante per deporre le sue uova, regalando uno spettacolo naturale unico e emozionante. La sua presenza ha attirato l’attenzione di residenti e esperti, sottolineando l’importanza della tutela di questa specie in via di estinzione. Un momento che ricorderemo come un prezioso dono della natura.

Ieri sera a Sestri Levante, intorno alle 22:30, una tartaruga marina Caretta Caretta è risalita sulla spiaggia in località Pietra Calante per scavare un nido e deporre le uova. L’animale è rimasto sull’arenile per oltre un’ora, tornando in mare intorno alle 23:45. A monitorare l’eccezionale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: tartaruga - uova - spiaggia - pietra

Elica di imbarcazione uccide una Caretta Caretta, la tartaruga si stava dirigendo verso la spiaggia per deporre le uova? - Una tragica notizia scuote le coste siciliane: una caretta caretta, simbolo della biodiversità marina, è stata uccisa da un'elica di imbarcazione mentre si dirigeva verso la spiaggia per deporre le uova.

Finale Ligure, spazzate via le uova di tartaruga deposte sulla spiaggia; Nuovo nido di tartaruga Caretta caretta a Pietra Ligure; Cambiamento climatico: le tartarughe marine scelgono la Liguria per nidificare. Video.

Sestri: tartaruga deposita le uova sulla spiaggia di Sant’Anna - Ieri sera una tartaruga ha raggiunto il litorale sabbioso della spiaggia di Sant'Anna ed ha ... Lo riporta msn.com

Sestri Levante, la tartaruga depone le uova sulla spiaggia a Sant’Anna - Una tartaruga marina del genere caretta caretta, molto diffusa nel Mediterraneo, ha deposto le uova e poi è tornata in acqua ... Riporta ilsecoloxix.it