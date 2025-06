Tari ok alle agevolazioni | pronti 120mila euro

Il Consiglio Comunale ha dato il via libera alle agevolazioni Tari, con un intervento di ben 120mila euro destinato alle fasce più svantaggiate della popolazione, alle famiglie numerose e alle nuove attività economiche. Un passo importante per supportare chi fa fatica e promuovere lo sviluppo locale. La collaborazione con le organizzazioni sindacali ha garantito un metodo condiviso e solido, rafforzando l’impegno del Comune verso una comunità più equa e sostenibile.

Ha approvato il capitolo delle agevolazioni Tari il Consiglio comunale riunitosi l’altra sera, confermando l’intervento di 120mila euro rivolto alle fasce sociali economicamente meno abbienti e alle famiglie numerose, agli over 80, alle associazioni senza scopo di lucro e alle nuove attività economiche (commerciali, artigianali e industriali). Fondamentale, da questo punto di vista, è stato l’accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali, che è stato integrato dal confronto con le associazioni di categoria. L’accordo porterà a una rivisitazione del regolamento della tassa sui rifiuti e sarà rinnovabile annualmente fatta salva la salvaguardia degli equilibri di bilancio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tari, ok alle agevolazioni: pronti 120mila euro

