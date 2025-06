Tare lo ha bocciato | il Milan rescinde il contratto

Il Milan prende una decisione drastica: rescinde il contratto di Igli Tare, ufficialità imminente. La scelta nasce dalla necessità di fare pulizia nella rosa, concentrandosi su una strategia più coerente con gli obiettivi futuri. Prima di tutto, il nuovo direttore sportivo dovrà gestire le cessioni e valutare i profili in esubero. Dopo aver incontrato Allegri, si delineano le priorità: uno di questi pare...

Il Milan ha deciso di rescindere il contratto del giocatore: Igli Tare lo ha bocciato definitivamente, ufficialità imminente. Igli Tare dovrà prima occuparsi di tutti quei giocatori che non rientrano più nei piani del Milan e poi concentrarsi sul mercato in entrata. Il nuovo direttore sportivo dei rossoneri si è confrontato con Massimiliano Allegri: colloqui che sono serviti a capire gli elementi a cui è possibile rinunciare. Uno di questi pare sia proprio Malick Thiaw, ormai in direzione Como: i lariani hanno offerto 25 milioni di euro per il 23enne che ha collezionato 84 presenze e una rete in tre stagioni con il Milan. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Tare lo ha bocciato: il Milan rescinde il contratto

