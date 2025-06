Taranto | incendio in azienda di trasformazione di rifiuti plastici Odore di gomma bruciata in città

Un incendio si è scatenato nel cuore di Taranto, nel quartiere Tamburi, coinvolgendo l’impianto Irigom dedicato alla trasformazione dei rifiuti plastici in combustibili. L’odore intenso di gomma bruciata ha invaso l’aria, lasciando la comunità preoccupata e le autorità in allerta. I Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente, hanno consigliato agli abitanti di chiudere le finestre per tutelare la salute. La situazione resta monitorata mentre si cerca di contenere i danni e garantire la sicurezza di tutti.

“Si è sviluppato un incendio all’interno dei capannoni dell’ impianto Irigom al quartiere Tamburi di Taranto. L’azienda trasforma i rifiuti plastici in combustibili. Le fiamme, in questo caso si sospetta un corto circuito, sarebbero partite da un nastro trasportatore dell’impianto di trattamento meccanico della plastica rendendo l’aria nel quartiere irrespirabile. I Vigili del fuoco hanno invitato gli abitanti a chiudere le finestre e sono rimasti pure senza corrente elettrica” è uno stralcio dell’articolo diffuso da Punti di vista press. Articolo completo al link di seguito: https:www.facebook. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto: incendio in azienda di trasformazione di rifiuti plastici Odore di gomma bruciata in città

In questa notizia si parla di: taranto - incendio - azienda - rifiuti

TARANTO - Incendio al settimo piano di un palazzo all’angolo con via Salinella. Nessun ferito, ma intervento tempestivo di Vigili del fuoco, carabinieri e forze dell’ordine Vai su Facebook

Taranto: incendio in azienda lavorazione rifiuti, al quartiere Tamburi; Taranto: incendio in azienda di trasformazione di rifiuti plastici; Incendio al capannone della lavorazione dei rifiuti, allerta del Comune: «Finestre e porte chiuse».

Rogo in un capannone di rifiuti plastici a Taranto, appello del Comune: "Finestre chiuse" - Molti residenti hanno chiamato le forze dell'ordine e l'Agenzia regionale per l'ambiente segnalando che "l'aria è irrespirabile" ... rainews.it scrive

Rogo in capannone rifiuti a Taranto, evitare attività all'aperto - Il sindaco di Taranto Piero Bitetti ha adottato una ordinanza urgente per tutelare l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico a seguito dell'incendio in un capannone per la lavorazione di rifiuti ... Come scrive ansa.it