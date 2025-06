Taranto | ennesima aggressione al personale del 118 il paziente all’improvviso ha estratto un coltello di venticinque centimetri La denuncia di Iaia

L’ennesima aggressione ai danni del personale del 118 si è verificata a Taranto, sollevando ancora una volta il problema della sicurezza degli operatori in ambulanza. Ieri pomeriggio, durante un intervento per una difficoltà respiratoria, un paziente ha improvvisamente estratto un coltello di 25 centimetri, mettendo a rischio l’intervento e la vita degli operatori. Una situazione intollerabile che richiede risposte immediate e decise da parte delle istituzioni.

Di seguito il comunicato: “Ieri, nel pomeriggio, si è verificata l’ennesima aggressione ai danni del personale del 118. È una situazione che non possiamo più accettare. Gli operatori del servizio di emergenza erano stati attivati dalla Centrale Operativa 118 di Taranto per un caso di difficoltà respiratoria e si sono recati in via Paolo VI a Taranto con l’equipaggio della Postazione di Montemesola, composto da N. S. e P. V. Dopo aver valutato il paziente e deciso per il trasporto al nosocomio di Martina Franca, secondo le disposizioni della Centrale, la situazione è degenerata. Il paziente, all’improvviso, ha estratto un coltello di 25 cm, come confermato dalle indagini della Polizia di Stato, puntandolo contro gli operatori sanitari. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto: “ennesima aggressione al personale del 118, il paziente all’improvviso ha estratto un coltello di venticinque centimetri” La denuncia di Iaia

