Tango in corso il 15esimo Festival europeo con campioni da 37 Nazioni Un' occasione per promuovere la città

Dal 15° Festival Europeo di Tango a Bellaria Igea Marina, la città si trasforma nella vibrante casa al mare del tango internazionale. Con campioni provenienti da 37 nazioni, questa straordinaria manifestazione celebra passione, tradizione e innovazione, promuovendo l’incontro tra culture diverse attraverso il ritmo avvolgente del tango. Un’occasione unica per vivere un’esperienza indimenticabile e far brillare Bellaria nel cuore del mondo del ballo. L’evento promette di lasciarci tutti senza fiato.

Bellaria Igea Marina diventa la casa al mare del tango internazionale, con campioni provenienti da 37 Nazioni in occasione del 15esimo “European Tango Cup & Festival – 7° Metropolitano tango Europe 2025”. L’evento curato da Metrotango, società sportiva che rappresenta il tango in tutte le sue. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: tango - 15esimo - festival - campioni

Tango, in corso il 15esimo Festival europeo con campioni da 37 Nazioni. Un'occasione per promuovere la città.

Tango, in corso il 15esimo Festival europeo con campioni da 37 Nazioni. "Un'occasione per promuovere la città" - Il Comune: "La città torna protagonista sul palcoscenico internazionale, confermando il suo impegno nella promozione della c ... Segnala riminitoday.it

Bellaria fino a sabato è la capitale del tango - Dal 26 al 29 giugno, la città romagnola ospita i campioni internazionali che si esibiranno presso il Palacongressi di Bellaria Igea Marina. Da chiamamicitta.it