Tajani | su terzo mandato decisione presa no 10 anni a guida regione

Antonio Tajani ribadisce con fermezza che il terzo mandato alla guida di una regione non è più in discussione, sottolineando l'importanza di limiti temporali ai ruoli di leadership. La sua posizione riflette la volontà di garantire equilibrio e rinnovamento nel panorama politico locale e nazionale, mettendo in luce le differenze di potere tra governatori e massimi vertici dello Stato. Una presa di posizione chiara e decisa che potrebbe influenzare il dibattito futuro.

Budoni, 28 giu. (askanews) - "La decisione è stata presa: il terzo mandato non c'è, ma non è una questione polemica. Io dico che non si può stare per più di dieci anni alla guida di una regione, quando il presidente della regione ha più poteri nel suo territorio di quanti ne abbia il presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica". Lo ha dichiarato il segretario di Forza Italia e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani parlando a Budoni in Sardegna. Per il ministro degli Esteri "la democrazia deve essere fatta anche di regole. Non basta dire 'il popolo lo vuole': il popolo vota però quando hai in una regione 10 anni di potere, magari poi le elezioni possono essere in qualche modo condizionate anche da incrostazioni di potere".

