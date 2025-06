Tajani ' i dazi al 10% sono un compromesso accettabile'

Tajani ha sottolineato che i dazi al 10% rappresentano un compromesso accettabile, capace di tutelare il nostro sistema industriale senza danneggiarlo. Il suo sogno è un grande mercato libero con zero dazi tra Italia, Europa, Canada, Stati Uniti e Messico, un'idea che potrebbe potenziare le esportazioni delle nostre imprese, comprese quelle sarde, e generare nuovo benessere per il Paese. È una visione ambiziosa che punta a rafforzare l'economia italiana nel panorama globale.

I dazi al 10% sono "un compromesso accettabile" che "non arrecherebbe danni al nostro sistema industriale. Il mio sogno è quello di un grande mercato libero " con zero dazi "tra Italia, Europa, Canada, Stati Uniti, Messico. Sarebbe un grande mercato che permetterebbe a tante nostre imprese, comprese quelle sarde, di poter esportare ancora di più e quindi creare benessere per il nostro Paese". Lo ha detto il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Fi Antonio Tajani a Budoni.