Tajani | a Gaza troppi morti pressioni su Israele

In un contesto di crescente tensione e tragedia, Antonio Tajani lancia un forte appello affinché si ponga fine alla violenza a Gaza. La sua richiesta di pressione internazionale e di condizioni chiare per Hamas evidenzia la complessità di una crisi umanitaria senza precedenti. È fondamentale agire con fermezza e senso di responsabilità per proteggere vite innocenti e ristabilire la pace. La comunità internazionale deve ora fare la differenza.

Budoni, 28 giu. (askanews) - "A Gaza, ci sono troppi morti, troppe vittime. Stiamo facendo pressioni su Israele e naturalmente Hamas deve accettare delle condizioni e fino adesso mi pare stia opponendo resistenza, deve liberare tutti gli ostaggi. Israele non può più bombardare perché siamo andati oltre il limite del rispetto dei diritti umani". Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, in un punto stampa a Budoni, in provincia di Sassari, a margine dell'evento "Le radici del Sud - La Forza dell'Italia: Sardegna". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tajani: a Gaza troppi morti, pressioni su Israele

