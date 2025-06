Taglio del nastro del nuovo stabilimento che si occupa di materiali ad alte prestazioni per i settori motorsport e aerospazio

Venerdì a Faenza, è stato tagliato il nastro del nuovo stabilimento Blacks, leader nella progettazione di materiali compositi ad alte prestazioni per motorsport, aerospazio e automotive di lusso. Un evento che ha attirato esperti e appassionati, aprendo le porte a innovazioni che ridefiniranno gli standard di eccellenza. L’inaugurazione si è conclusa con una tavola rotonda ricca di spunti e prospettive future: un vero punto di svolta nel settore.

