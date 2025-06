Tagadà il crollo di Rosy Bindi | La mia generazione ha perso

La discussione si infiamma, tra accuse e tensioni, riflettendo le sfide di un’Italia divisa e in cerca di identità. In un contesto globale complesso, le parole usate in diretta rivelano quanto siano ancora profonde le ferite e le divergenze politiche. La partenza di questa discussione segna un punto di non ritorno: la nostra generazione si trova a confrontarsi con un futuro incerto, dove il dialogo civile diventa più che mai essenziale.

«Hai dato dello squilibrato a Donald Trump! Ma vi rendete conto?». A Tagadà, su La7, si vive in diretta il vertice Nato a L’Aia e i toni si scaldano subito. Nicola Procaccini, europarlamentare di Fratelli d’Italia e co-presidente del Gruppo dei Conservatori e dei Riformisti Europei, stigmatizza i toni usati in studio dal collega Dario Nardella, del Pd. «Squilibrato politico!», conferma con orgoglio l’ex sindaco di Firenze. Insomma, la partenza del dibattito è di quelle col botto. In collegamento c’è anche Rosy Bindi, altra autorevole voce del mondo (anzi, galassia viste le mille sfaccettature) Pd-centrosinistra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Tagadà, il crollo di Rosy Bindi: "La mia generazione ha perso"

In questa notizia si parla di: tagadà - rosy - crollo - bindi

Tagadà, Rosy Bindi: "Meloni assente a Kiev? Ha fallito" - Rosy Bindi, in un collegamento con Tiziana, commenta l'assenza di Meloni a Kiev, definendola un fallimento.

Tagadà, il crollo di Rosy Bindi: La mia generazione ha perso | .it; Dario Franceschini, Silvia Salis per far fuori Elly Schlein?; Lega, il manifesto di Pontida 2025: una clamorosa somiglianza | .it.