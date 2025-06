Tadej Pogacar si lancia verso il Tour | Sono pronto per lottare fino a Parigi Quest’anno preparazione perfetta

Tadej Pogacar si lancia con determinazione verso il Tour de France 2025, pronto a lottare fino a Parigi con una preparazione impeccabile. Mentre il countdown si avvicina alla partenza da Lilla, l’attesa tra tifosi e appassionati cresce, alimentata dalla sfida tra i grandi rivali, Vingegaard e Pogacar. Chi reclamerà quest’anno la maglia gialla? La corsa sta per cominciare: la sfida più emozionante dell’anno sta per partire.

Anche se il Tour del France 2025 inizierĂ solamente tra 7 giorni (il via ufficiale della Grande Boucle avverrĂ sabato 5 luglio da Lilla) l'attesa per la corsa a tappe piĂą famosa del mondo è giĂ spasmodica. I favoriti per vestire la maglia gialla fino a Parigi sappiamo benissimo chi sono. Da una parte Jonas Vingegaard, dall'altra Tadej Pogacar. I due grandi rivali che si sono divisi le ultime 5 edizioni del Tour de France: 3 successi per lo sloveno, 2 per il danese. Per due fuoriclasse simili anche le squadre non sono da meno. Il Team Visma-Lease a Bike ha annunciato un roster eccezionale per spingere Vingegaard al suo terzo alloro francese.