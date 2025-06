Swing pop e funky all’Auditorium con la Paper Moon

unione tra swing, pop e funky, regalando al pubblico emozioni autentiche e un ritmo coinvolgente. Domani sera alle 21, lasciati conquistare dall’energia contagiosa di questa big band locale, pronta a far ballare e sorridere tutta la platea nell’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica dal vivo e per chi desidera vivere un’esperienza musicale unica e spensierata.

L’energia di una big band che suona per divertirsi e per divertire, spaziando dallo swing anni ‘30-‘40 alle sonorità pop e funky, senza trascurare qualche incursione nel jazz più impegnato, ma sempre con spirito leggero. La si potrà scoprire domani alle 21 nel concerto che si terrà nell’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno: a esibirsi sarà la Paper Moon Orchestra, formazione seregnese che da ormai 15 anni porta avanti la passione per la musica jazz orchestrale. L’ingresso è libero. L’evento fa parte del cartellone del Jazzin Seregno Festival. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Swing, pop e funky all’Auditorium con la Paper Moon

In questa notizia si parla di: swing - funky - auditorium - paper

E' uscito ieri il disco !!! di Nico Gori Swing 10tet Lo trovate disponibile su tutte le piattaforme, e tra un mese esatto inizia il tour estivo. Ci vediamo al concerto di NICO GORI SWING 10tet a Pisa Jazz Lunedì 7 luglio al Giardino Scotto di Pisa. @follow Vai su Facebook

Swing, pop e funky all’Auditorium con la Paper Moon.

Swing, pop e funky all’Auditorium con la Paper Moon - L’energia di una big band che suona per divertirsi e per divertire, spaziando dallo swing anni ‘30- Lo riporta ilgiorno.it

Sergio Caputo e Francesco Baccini: The Swing Brothers all'Auditorium - RomaToday - Ritornano all’Auditorium Parco della Musica di Roma, venerdi 31 marzo, Sergio Caputo e Francesco Baccini, uniti nel progetto “The Swing Brothers”. Riporta romatoday.it