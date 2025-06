Swap Party per abbinare il gusto della moda all’arte del riciclo

di fashion e creatività all’arte del riciclo, trasformando oggetti e capi usati in vere e proprie opere d’arte. Venerdì 4 luglio, l’Hotel Flamingo di Gatteo Mare si trasformerà in un palcoscenico di stile, musica e sostenibilità: una serata imperdibile per chi desidera innovare il proprio guardaroba rispettando il pianeta. Preparati a scoprire come il riciclo può diventare la nuova tendenza che unisce divertimento e consapevolezza.

Venerdì 4 luglio (ore 21, entrata libera), all'Hotel Flamingo di Gatteo Mare, a cento metri dal confine con Cesenatico, una serata all'insegna dello stile, della musica e, soprattutto, della sostenibilità. L'appuntamento si intitola "Swap Party" ed è un'iniziativa originale che abbina il gusto.

Swap party, mercatino del riuso - Unisciti a noi per il Swap Party, il mercatino del riuso che trasforma il tuo armadio in modo sostenibile! Porta i tuoi abiti e accessori in buone condizioni e scambiali con altri capi.