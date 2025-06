Superlega Sebastian Carotti confermato preparatore atletico della Sir

La Superlega si arricchisce di una certezza: Sebastian Carotti, confermato come preparatore atletico della Sir Safety Conad Perugia. Dopo aver condiviso successi e sfide con i Block Devils, Carotti prosegue il suo percorso di eccellenza, contribuendo a preparare al meglio la squadra per affrontare la nuova stagione. La sua presenza stabile rappresenta un valore aggiunto per la formazione bianconera, pronta a scrivere nuove emozionanti pagine di volley italiano.

Lo aveva già annunciato lo stesso Presidente Gino Sirci nel corso della stagione: Sebastian Carotti resta nello staff tecnico bianconero come preparatore atletico dei Block Devils! Ha continuato a lavorare in palestra, con i ragazzi non impegnati in nazionale, subito dopo il rientro dalla.

Il preparatore atletico Sebastian Carotti confermato nello staff per il terzo anno di fila!

