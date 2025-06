Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 28 giugno

Scopri i numeri vincenti del Superenalotto di oggi, 28 giugno, e resta aggiornato sulle ultime novità. Non ci sono stati '6' né '5+1', ma quattro fortunati vincitori con '5' si sono aggiudicati oltre 44 mila euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso si impenna a 20 milioni di euro: un’occasione da non perdere. La tua scheda può fare la differenza!

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, sabato 28 giugno. Centrati invece quattro '5' che vincono 44.616,91 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 20 milioni di euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende .

