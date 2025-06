Superbonus truffa da 146mila euro Denunciata una società edile

Un'operazione shock nel settore edile: la Guardia di Finanza ha sequestrato 140.000 euro a una società forlivese coinvolta in una presunta truffa da 146.000 euro legata al superbonus facciate. La denuncia di un proprietario di hotel ha acceso i riflettori su pratiche illecite che potrebbero compromettere il corretto utilizzo di incentivi pubblici, evidenziando l'importanza di controlli severi per tutelare cittadini e investimenti.

Centoquarantamila euro sequestrati per una sospetta truffa relativa al bonus facciate. È il primo effetto di un'operazione avviata nei giorni scorsi dal comando provinciale della Guardia di Finanza nei confronti di una società forlivese operante nel settore edile; il tutto in seguito a una denuncia sporta dal proprietario di un albergo locale, che si era rivolto alla ditta in questione, per ristrutturare l'immobile proprio grazie alla prospettiva di poter usufruire dell'agevolazione fiscale legata al cosiddetto Superbonus. Ma i campanelli d'allarme hanno iniziato presto a suonare. Innanzitutto, successivi rilievi delle Fiamme Gialle hanno evidenziato che l'amministratore della società incaricata dell'intervento avrebbe attestato falsamente l'inizio dei lavori, ancor prima di aver depositato presso gli enti competenti le pratiche necessarie per l'avvio degli interventi edili.

