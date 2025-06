Super Mario pirata alla Fiera dei Morti | 46enne a processo per videogiochi contraffatti

In un mondo in cui il ricordo dell'infanzia si fa vivo attraverso pixel e avventure, una chiavetta USB promessa di oltre seicento giochi a soli venti euro ha acceso l’interesse di tanti. Ma dietro questa offerta irresistibile si nasconde un’ombra: un 46enne a processo per videogiochi contraffatti, con il rischio di perdere tutto. La tentazione di rivivere i momenti più belli potrebbe costare caro. La domanda è: vale davvero la pena rischiare?

Una chiavetta USB, da collegare al televisore in pochi secondi, e oltre seicento videogiochi pronti a far rivivere le emozioni dell’infanzia, da Super Mario ai classici delle console più amate. Prezzo: appena venti euro. Un’occasione d’oro, se non fosse che quel dispositivo, venduto alla Fiera. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: super - mario - fiera - videogiochi

