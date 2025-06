Summertime in Jazz 2025 | concerti natura e vino nei borghi più belli della provincia di Piacenza

Estate, musica e natura si incontrano in Summertime in Jazz 2025, l'evento più atteso della stagione nelle suggestive cornici dei borghi piacentini. Dal 9 luglio al 24 agosto, il Piacenza Jazz Club porta in scena una kermesse di concerti gratuiti all'aperto, tra paesaggi incantati e vini pregiati. Un’occasione unica per vivere il jazz immersi nella bellezza del territorio, creando ricordi indelebili sotto il cielo estivo. E quest’anno, l’emozione sarà ancora più grande.

Dal 9 luglio al 24 agosto 2025 torna Summertime in Jazz, la rassegna musicale estiva organizzata dal Piacenza Jazz Club, giunta alla dodicesima edizione. Un appuntamento ormai imperdibile per gli amanti del jazz e dei paesaggi italiani, che offre una programmazione ricca di concerti gratuiti all'aperto nei borghi storici della Val Trebbia e della Val d'Arda, con la partecipazione di grandi nomi della scena jazz nazionale e internazionale. Un viaggio musicale tra arte, cultura e bellezza paesaggistica. Summertime in Jazz 2025 propone un itinerario musicale attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi della provincia di Piacenza: Piacenza, Bobbio, Castell'Arquato, Cortemaggiore, Gazzola, Morfasso, Rivergaro, Travo e Vernasca.

