Sui chilometri del 45° Rally Internazionale Casentino | le prove speciali descritte da Simone Campedelli

Il 45° Rally Internazionale Casentino conquista gli appassionati con le sue emozionanti prove speciali descritte da Simone Campedelli, un vero maestro del volante. Cresce l’attesa per questo quarto appuntamento dell’International Rally Cup, inserito anche nella Mitropa Rally Cup. Tra panorami incantati e sfide mozzafiato, i chilometri di adrenalina promettono spettacolo. Pronti a vivere ogni curva e rettilineo? Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato!

