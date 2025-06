Suggestione Pedro Pichardo | il fuoriclasse campione olimpico diventerà italiano? E l’assenza in Coppa Europa…

Pedro Pichardo, il fuoriclasse cubano e campione olimpico, sta scrivendo un nuovo capitolo della sua carriera in Italia. Dopo una serie di successi internazionali, tra cui medaglie mondiali e olimpiche, il salto triplo si prepara a vivere una nuova avventura nel nostro Paese. La sua assenza in Coppa Europa solleva curiositĂ e aspettative: cosa riserverĂ il futuro per questo atleta straordinario?

Pedro Pichardo è un'icona del salto triplo da piĂą di un decennio: balzò agli onori della cronaca trionfando ai Mondiali Under 20 nel 2012, poi si mise al collo un doppio argento iridato tra i grandi e a seguire ha conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ai Mondiali e agli Europei nel 2022. Il 31enne è riuscito a tornare sul podio ai Giochi di Parigi 2024, dove si è però dovuto accontentare dell'argento alle spalle dello spagnolo Jordan Diaz e davanti al nostro Andy Diaz. Nato a Santiago di Cuba il 30 giugno 1993, Pedro Pichardo ha difeso i colori del Paese caraibico fino al 2015 e poi ha acquisito la cittadinanza portoghese, riprendendo l'attivitĂ con la quarta piazza nella rassegna iridata del 2019 a Doha.

